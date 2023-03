Folgen eines Ausfalls

Jochen Eckel/IMAGO Die Anlagen in der PCK-Raffinerie sind auf das Rohöl-Gemisch, das sie aus Gdansk und Rostock erreicht, nicht abgestimmt

Die Folgen des freiwilligen Verzichts auf Rohöl aus Russland machen sich zunehmend bemerkbar: Die PCK-Raffinerie in Schwedt kann aktuell kein Bitumen mehr produzieren, was den Straßenbau in Ostdeutschland beeinträchtigen könnte. Vertreter der Bauindustrie warnen nun vor steigenden Kosten, wenn Straßen gebaut und repariert werden sollen.

»Wenn die PCK-Raffinerie nicht mehr arbeiten kann, kommt es definitiv zu einer Verknappung von Bitumen am Markt«, erklärte der Hauptgeschäftsführer des Bauindustrieverbandes Ost, Robert Momberg, am Montag gegenüber der dpa. Zwangsläufig würden dadurch Baumaterialien teurer und damit der Straßenbau insgesamt.

Bis Ende letzten Jahres wurde die PCK-Raffinerie in Schwedt mit russischem Rohöl über die Druschba-Pipeline versorgt – seit Januar ist das aufgrund des Embargos nicht mehr erlaubt. Seitdem liefern Tanker den Rohstoff über die Häfen in Rostock und Gdansk. Das Rohöl stammt allerdings aus verschiedenen Quellen und die Anlagen in der Raffinerie sind nicht auf dieses Gemisch abgestimmt.

Das stelle den Betrieb vor »echte Schwierigkeiten«, hatte Johannes Bremer, Geschäftsführer des größten PCK-Anteilseigners Rosneft Deutschland, vergangene Woche bei einem Fachgespräch im Bundestag erklärt. Aufgrund des veränderten Schwefelgehaltes könnten vorgeschriebene Emissionswerte nicht mehr eingehalten und bestimmte Zwischenprodukte nicht erzeugt werden, die in den Anlagen der Diesel- und Benzinproduktion benötigt würden. Es lasse sich aber auch kein Bitumen erzeugen, weil das Ölgemisch nicht die erforderliche Qualität aufweise.

Der Bauverband erklärte nun, Schwedt decke gemeinsam mit der Raffinerie in Leuna fast den gesamten Bedarf an Ölprodukten wie Diesel, Benzin und Kerosin in Ostdeutschland. Die Bauindustrie sei vor allem von beiden Standorten abhängig, weil im Straßenbau überwiegend Asphalt verwendet werde. Für dessen Herstellung sei Bitumen notwendig, das »elementar wichtig« sei. Besonders drastisch könnte es deshalb mit Blick auf das nahende Ende der Winterpause werden, sobald das Wetter den Straßenbau wieder zulasse.

Für die Bauwirtschaft ergäben sich mehrere Nachteile, wenn Bitumen aus anderen Bundesländern bezogen werden müsste. Die Transportwege etwa würden länger, so der Verband, und das würde die Kosten weiter in die Höhe treiben. Dies erweise der politisch und gesellschaftlich geforderten Nachhaltigkeit der Branche einen »Bärendienst«.

Die Situation, die nun eingetreten ist, kam mit Ansage. Denn bereits im Mai letzten Jahres warnte der Verband vor den Folgen eines Importverbots von russischem Rohöl. Vor dem Hintergrund der stark gestiegenen Preise für Baustoffe erklärte der Verband damals, es drohe ein gravierender Engpass an Bitumen, und an den Standorten Schwedt und Leuna werde »30 Prozent des deutschlandweit benötigten Bitumens« produziert. Aufgrund der Standortnähe sei vor allem die ostdeutsche Baubranche Hauptabnehmer und damit auch der Leidtragende eines Ölembargos. Die Folgen wären »Baustopps und das Ausbleiben wichtiger Infrastrukturinvestitionen«.

Angesichts dieser Lage betonte Momberg: »Die Politik setzt die Regeln und muss die Versorgungssicherheit gewährleisten, so dass die Preise stabil bleiben können.« In der Vergangenheit hatte die Bundesregierung allerdings die Verantwortung von sich gewiesen und betont: Lieferverträge machen die Unternehmen.