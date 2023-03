Tagesaktuell am Lieblingskiosk

Seit Sonntag abend wird die junge Welt wieder an zwei Orten gedruckt. Der neue Druckstandort liegt in einem Industriegebiet bei Frankfurt am Main, 62 Mitarbeitende stellen hier täglich 330.000 Exemplare verschiedenster Tages- oder Wochenzeitungen her. »Es gibt uns Hoffnung, dass die junge Welt entgegen dem Negativtrend der Branche ihre Printauflage erhöhen kann«, sagt Abduarrahim Kurtis, der stellvertretende Geschäftsführer der Druckniederlassung, am Sonntag, kurz bevor die Montagsausgabe der jungen Welt zum ersten Mal aus der Maschine kommt. (jW)