Mehr Streiks, mehr Mitglieder

Kerstin Kokoska/IMAGO/Funke Foto Services

Während Arbeitsniederlegungen gewinnen Gewerkschaften die meisten Mitglieder. Was im allgemeinen gilt, gilt in Zeiten stark steigender Lebenshaltungskosten im besonderen. So gab Verdi-Chef Frank Werneke laut einer Meldung des digitalen Medienhauses Table.Media von Montag bekannt, dass seine Gewerkschaft »in den ersten beiden Monaten dieses Jahres über 45.000 neue Mitglieder hinzugewonnen« habe. Das sei der größte Zuwachs innerhalb eines solchen Zeitraums seit Gründung der Gewerkschaft 2001. Viele Neumitglieder arbeiten nach Wernekes Angaben im öffentlichen Dienst oder bei der Post. Bei letzterer führt Verdi derzeit die Urabstimmung für unbefristete Arbeitsniederlegungen durch, bei der die Verdi-Bezirke bereits von einem positiven Votum ausgehen.

Im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen erhöhen die Beschäftigten nach der zweiten Verhandlungsrunde und einem unterirdischen Angebot der Kapitalseite derweil den Druck mit Warnstreiks. Am Montag lagen die Streikschwerpunkte bei Krankenhäusern, der Stadtreinigung, der Müllabfuhr und einzelnen Kindertageseinrichtungen in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen. Großenteils werden die Ausstände am Dienstag fortgesetzt. Am Mittwoch, dem Internationalen Frauentag, ist mit einer Ausweitung des Arbeitskampfes auf soziale Einrichtungen und Kindergärten zu rechnen. Sowohl Verdi als auch die GEW haben bereits Arbeitskampfmaßnahmen angekündigt.

Die kommunalen Arbeitgeber tragen das Ihre zur hohen Streik- und Organisationsbereitschaft der Beschäftigten bei. Statt eines monatlichen Mindestbetrags mit sozialer Komponente bieten sie zwei einmalige Inflationsausgleichszahlungen von insgesamt 2.500 Euro und fünf Prozent bei einer Laufzeit von 27 Monaten. Für Krankenhäuser fordern sie darüber hinaus, die Möglichkeit von Lohnsenkungen zu eröffnen.

Die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes, für die Verdi federführend verhandelt, fordert für die 2,5 Millionen Beschäftigten 10,5 Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von zwölf Monaten und mindestens 500 Euro mehr im Monat.