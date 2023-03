Objektiv mehrdeutig

Christian Charisius/dpa Klagt über »Erinnerungslücken«: Olaf Scholz als Bundesfinanzminister vor dem Untersuchungsausschuss in Hamburg (30.4.2021)

Trotz eklatanter Widersprüche in seinen Aussagen zu Treffen mit den Chefs der in den »Cum-Ex«-Skandal verwickelten Warburg-Bank geht die Hamburger Justiz weiterhin nicht gegen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vor. Wie am Montag bekannt wurde, sieht die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg keinen Anfangsverdacht gegen den früheren Ersten Bürgermeister der Hansestadt wegen uneidlicher Falschaussage. Mit dieser bereits im Februar getroffenen, aber erst jetzt bekanntgemachten Entscheidung bestätigte die Anklagebehörde einen gleichlautenden Bescheid der Staatsanwaltschaft vom Dezember 2021.

Ausgelöst worden war der Vorgang durch eine Anzeige des renommierten Hamburger Strafrechtlers Gerhard Strate gegen Scholz. Die Linke-Fraktion in der Bürgerschaft kritisierte die Staatsanwaltschaft. Sie zeige »weiterhin wenig Aufklärungswillen«, erklärte David Stoop, der die Fraktion im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss (PUA) »Cum-Ex« der Hamburgischen Bürgerschaft vertritt, am Montag gegenüber junge Welt.

In seiner Zeit als Hamburgs Stadtoberhaupt hatte sich Scholz dreimal mit dem Vorstandschef der Hamburger Warburg-Bank, Christian Olearius, und dessen Kollegen getroffen. Bei den Gesprächen in den Jahren 2016 und 2017 ging es um Rückzahlungen im Millionenhöhe aus »Cum-Ex«-Geschäften, die der Bank drohten. Im April 2021 behauptete Scholz bei seiner ersten Vernehmung vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft, er könne sich nicht an die Treffen mit Olearius erinnern. Im Oktober erstattete Strate Anzeige gegen Scholz, nachdem Protokolle öffentlich geworden waren, laut denen sich Scholz bei Befragungen im Finanzausschuss im März und Juli 2020 sehr wohl an die Inhalte eines der Treffen mit Olearius und Co. erinnern konnte.

In gewundenen Formulierungen erklärt nun die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg, warum sie keinen Anfangsverdacht einer uneidlichen Falschaussage erkennen kann. Man sei zu dem Ergebnis geIangt, dass sich aus den Protokollen der Sitzungen im Finanzausschuss »kein konkretes Erinnerungsvermögen des Betroffenen Scholz herleiten lasse«, teilte die Behörde am Montag mit. Dessen in indirekter Rede wiedergegebene Äußerungen seien »objektiv mehrdeutig« und bezögen sich größtenteils auf Erkenntnisse aus Medienberichten und veröffentlichten Tagebuchaufzeichnungen des Warburg-Gesellschafters Christian Olearius. Zudem sei nicht auszuschließen, so die Generalstaatsanwaltschaft, dass sich die Erinnerungslücken, auf die sich Scholz im PUA 2021 berufen habe, erst nach seinen Aussagen im Finanzausschuss verfestigt hätten.

Der Linke-Politiker Stoop bezeichnete die Begründung der Generalstaatsanwaltschaft als »erstaunlich«. Es sei demnach möglich, dass die Aussage des Kanzlers vor dem Finanzausschuss des Bundestages unzutreffend gewesen sei. Dies wäre – anders als eine Falschaussage vor dem Untersuchungsausschuss – nicht strafbar. Stoop: »Die Möglichkeit, dass die Aussage im Bundestag korrekt war und die spätere Aussage im Untersuchungsausschuss nicht der Wahrheit entsprach, schließt die Generalstaatsanwaltschaft aus meiner Sicht jedoch viel zu vorschnell aus.« Fest stehe jedenfalls, dass die Aussagen, die Scholz in Hamburg und in Berlin getroffen hat, sich widersprechen.

Christian Görke, finanzpolitischer Sprecher der Linke-Fraktion im Bundestag, forderte am Montag auf Anfrage von junge Welt, »dass sich Olaf Scholz noch mal dem Finanzausschuss stellt und die Unklarheit auflöst«. Keiner kaufe Scholz seine »plötzlichen Erinnerungslücken« ab: »Erst recht nicht, nachdem er sich, wie mittlerweile öffentlich bekannt, in der geheimen Ausschusssitzung noch an Details erinnerte, aber zwei frühere Treffen verschwieg.« Görke verwies darauf, dass Bundesfamilienministerin Elisabeth Paus (Bündnis 90/Die Grünen) 2020 Scholz noch vorwarf, in der Sache zu lügen. Leider seien Grüne und FDP aber inzwischen als Koalitionsparteien gegen eine erneute Einladung des Kanzlers in den Finanzausschuss, kritisierte der Linke-Abgeordnete.

Ob Scholz vor dem Untersuchungsausschuss der Bürgerschaft auch so glimpflich davon kommt wie bei der Hamburger Justiz, wird sich Mitte April zeigen. Dann will sich das Gremium mit seinen Aussagen vor dem Finanzausschuss des Bundestags befassen und die Abgeordneten hören, die dabeiwaren. 38 damals anwesende Teilnehmer sind in zwei Sitzungen als Zeugen geladen.