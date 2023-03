Zuwenig Personal im Nahverkehr

Berlin. Die Nahverkehrsunternehmen in der BRD haben große Probleme, genügend Bus- und Bahnfahrer zu finden. Laut einer Branchenumfrage des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) hat mindestens die Hälfte der Firmen im vergangenen Jahr ihren Betrieb aufgrund von Personalmangel zeitweise eingeschränkt. Demnach gaben 77 Prozent der befragten Unternehmen an, dass sie im Fahrdienst bis 2030 mit einem höheren Personalbedarf rechnen. Gleichzeitig würden sie in genau diesem Bereich bis 2030 die meisten Abgänge verzeichnen. Die Verkehrsunternehmen rechnen demnach damit, bis 2030 rund 20 Prozent mehr Beschäftigte einstellen zu müssen. (dpa/jW)