Marburg: Einigung mit »Letzte Generation« erzielt

Marburg. Nach der Stadt Hannover hat sich auch der Marburger Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD) nach eigenen Angaben mit der Aktionsgruppe »Letzte Generation« verständigt. Die Klimaschutzaktivisten sollen zugesagt haben, künftig auf ein Festkleben auf Marburger Straßen zu verzichten, teilte Spies am Montag mit. Er selbst habe ein Schreiben an die Bundesregierung sowie Fraktionen im Bundestag verfasst, in dem er »inhaltliche Forderungen der Letzten Generation unterstützt«, hieß es in einer Mitteilung. Die Klimaaktivisten bieten einen Stopp ihrer Proteste im ganzen Land oder in einzelnen Kommunen an, wenn die jeweilige Regierung auf ihre Forderungen eingeht. (dpa/jW)