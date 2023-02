Trier: Hundert Polizisten ermitteln nach Vorfall

Trier. Eine Ermittlungsgruppe mit rund 100 Beamten sucht nach dem mutmaßlichen Angriff auf Polizisten in Trier nach weiteren Tatverdächtigen. Es seien weitere potentiell Beteiligte ermittelt worden, sagte ein Sprecher des Trierer Polizeipräsidiums am Sonnabend. Zu Einzelheiten wollte sich die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht äußern. Am Freitag waren der Polizei zwei Tatverdächtige bekannt gewesen, nun seien es mehr. In der Nacht zum Freitag war nach Polizeiangaben vor einer Diskothek eine Gruppe von etwa 40 Personen mit Glasflaschen, Holzstöcken und Schaufeln auf herbeigerufene Beamte losgegangen. Ein Polizist gab zwei Warnschüsse ab. Die Polizei kündigte an, dass auch »Beifallsbekundungen« in den sozialen Medien konsequent verfolgt würden. (dpa/jW)