Russische Vermögenswerte in Milliardenhöhe sanktioniert

Berlin. In der BRD sind russische Vermögenswerte in Höhe von 5,32 Milliarden Euro sanktioniert worden, berichtete die Welt am Sonntag unter Berufung auf das Bundesfinanzministerium. Die Summe setzt sich demnach aus Vermögenswerten russischer »Entitäten« zusammen, zu denen natürliche Personen, Firmen auf der EU-Sanktionsliste, aber auch die russische Zentralbank gehören. (dpa/jW)