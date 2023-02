Wegen EU-Preisdeckel: Neue Gasbörse in London

London. Der US-Betreiber der europäischen Gasbörse TTF in Amsterdam eröffnet wegen des Gaspreisdeckels in der EU einen weiteren Handelsplatz in London. Der parallele Handel starte am Montag, wie der Betreiber Intercontinental Exchange (ICE) am Wochenende mitteilte. Händlern solle die Möglichkeit gegeben werden, die seit dem 15. Februar geltende EU-Preisobergrenze zu umgehen. ICE betreibt in Amsterdam die Gasbörse Title Transfer Facility (TTF), den wichtigsten europäischen Umschlagplatz für Erdgas. Der Handel dort werde wie bisher fortgesetzt, teilte ICE mit. Befürchtungen, die Preisgrenze könnte Produzenten von der Lieferung an EU-Länder abbringen, scheinen unangebracht. Über den Deckel wird nicht geredet, bevor der Preis drei Arbeitstage lang 180 Euro pro Megawattstunde übersteigt. Zuletzt fiel er unter 50 Euro je Megawattstunde. (dpa/jW)