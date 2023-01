Warnstreik in Ölmühle Riesa

Riesa. Am heutigen Mittwoch soll im Cargill-Ölwerk in Riesa die Arbeit niederlegt werden. Mit einem vierstündigen Warnstreik in Früh- und Spätschicht soll laut Presseinformation der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) vom Dienstag der Forderung nach höheren Löhnen Nachdruck verliehen werden. Die NGG will mit den Beschäftigten eine Entgeltsteigerung von monatlich 500 Euro für alle Lohngruppen durchsetzen. In Riesa stellen knapp 100 Beschäftigte für den US-Weltkonzern Cargill u. a. Raps- und Sonnenblumenöl für den Einzelhandel her. Thomas Lißner von der NGG erklärte: »Noch immer sind die Löhne hier in Riesa weit unter dem Niveau im Westen.« (jW)