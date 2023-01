OSZE: Keine Beobachter für Berlin-Wahl

Berlin. Nach einem Besuch in Berlin sprechen sich OSZE-Fachleute dagegen aus, Beobachter zur Wiederholungswahl am 12. Februar zu schicken. Das geht aus einem Bericht des OSZE-Büros für demokratische Institutionen und Menschenrechte (ODIHR) in Europa hervor. »Auf Grundlage der Ergebnisse dieses Berichts empfiehlt ODIHR nicht die Entsendung einer Wahlbeobachtung für diese Wahlen«, heißt es in dem am Montag abend veröffentlichten Report. Landeswahlleiter Stephan Bröchler hatte Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) eingeladen. (dpa/jW)