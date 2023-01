Neue EU-Strategie: »Weltraummacht« werden

Brüssel. Die Europäische Union müsse umgehend zu einer eigenständigen »Weltraummacht« werden, forderte EU-Kommissar Thierry Breton am Dienstag mit Blick auf die großen Konkurrenten im All, USA, Russland und China. Es gehe darum, »die strategische Haltung der Union zu verbessern, um unsere Interessen zu verteidigen«, erklärte der Franzose bei der 15. Europäischen Raumfahrtkonferenz in Brüssel. Im März will die EU-Kommission eine entsprechende Strategie vorstellen. Es gehe um »Widerstandsfähigkeit und Sicherheit nationaler wie kommerzieller Weltraumsysteme«, aber am Ende auch um die »Fähigkeit der Union, auf Drohungen zu reagieren«. Die Brüsseler Behörde prüfe eine Art »Weltraumgesetzgebung«, die allgemein gültige Sicherheitsregeln aufstellen solle. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell erklärte den Ukraine-Krieg auf der Konferenz zum »Alarmsignal« in der Weltraumpolitik. (AFP/jW)