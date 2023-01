KfW warnt vor Wohlstandsverlust

Frankfurt am Main. Die staatliche Förderbank KfW warnt vor einer »Ära anhaltend stagnierenden, womöglich schleichend schrumpfenden Wohlstands« in Deutschland. Gründe seien der Rückgang des Fachkräfteangebots und die schwache Produktionsentwicklung in den Unternehmen, zitierte die Frankfurter Allgemeine Zeitung am Montag aus einer Studie der KfW. Die Kombination stelle »eine einzigartige Herausforderung dar«, sagte KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib der Zeitung. (AFP/jW)