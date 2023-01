Mexiko: Drogenboss will zurück

Mexiko-Stadt. Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador hat angekündigt, einen Hilferuf des in den USA inhaftierten Drogenbosses Joaquín »El Chapo« Guzmán zu prüfen. Der 65jährige hatte sich am Dienstag wegen seiner Haftbedingungen in den USA an Mexikos Staatschef gewandt. »El Chapo« ist der Gründer des Drogenkartells von Sinaloa und war lange einer der meistgesuchten Kriminellen der Welt. Nach seiner Festnahme 2014 wurde er 2019 in New York zu lebenslanger Haft verurteilt. Mittlerweile sitzt er in Colorado, in einer der am besten gesicherten Haftanstalten der USA. (AFP/jW)