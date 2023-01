Israel: Nach 40 Jahren frei

Ara. Nach 40 Jahren ist der israelische Palästinenser Maher Junis aus der Haft entlassen worden. Vor dem Haus seiner Familie im Ort Ara begrüßten am Donnerstag Hunderte Menschen den 62jährigen. Er kam zwei Wochen nach seinem Cousin Karim Junis frei, der ebenfalls rund 40 Jahre im Gefängnis gesessen hatte. Beide waren 1983 verurteilt worden, weil sie 1980 einen israelischen Soldaten auf den besetzen Golanhöhen getötet hatten. Nachdem sie zunächst zum Tode verurteilt worden waren, wandelte man ihre Strafen später in 40 Jahre Haft um.

Unterdessen sind in Dschenin im besetzten Westjordanland bei Konfrontationen mit der israelischen Armee ein 57- und ein 28jähriger Palästinenser getötet worden, wie das Gesundheitsministerium in Ramallah am Donnerstag mitteilte. (AFP/dpa/jW)