EU-Parlament: Metsola meldet Geschenke verspätet

Strasbourg. EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola hat seit Anfang 2022 rund 140 Geschenke erhalten, wie dpa am Donnerstag meldete. Sie selbst habe den Vorgang zuvor auf der Webseite des Europaparlaments offengelegt. Den Regeln des Parlaments zufolge müssen Geschenke spätestens bis zum letzten Tag des Folgemonats angegeben werden. Wer gegen die Regel verstößt, kann sanktioniert werden. Seit Dezember wird das EU-Parlament von einem Skandal erschüttert. Der damaligen Parlamentsvizepräsidentin Eva Kaili werden die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche und Korruption zur Last gelegt. (dpa/jW)