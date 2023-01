Neuseeland: Premierin Ardern tritt zurück

Wellington. Die neuseeländische Ministerpräsidentin Jacinda Ardern ist zurückgetreten. Sie habe nicht mehr genügend Kraft für das Amt und werde es daher zum 7. Februar aufgeben, sagte die 42jährige am Donnerstag. Am Sonntag wählt ihre Labour Party einen neuen Vorsitzenden, der dann die Regierungsgeschäfte bis zur Parlamentswahl am 14. Oktober übernimmt. Ardern war 2017 mit 37 Jahren ins Amt gelangt und unter anderem wegen ihres Umgangs mit der Coronakrise beliebt. Zuletzt war ihrer Labour Party jedoch eine verfehlte Wirtschaftpolitik vorgeworfen worden. (Reuters/jW)