Galeria: Interessenten für Übernahme von Filialen

Düsseldorf. Mehrere Investoren wollen Filialen der insolventen Warenhauskette Galeria übernehmen. Wie das Handelsunternehmen am Dienstag mitteilte, hätten mehrere Bieter Interesse an der Übernahme von Filialen geäußert, Gespräche mit möglichen Erwerbern dauerten an. Wie viele der 131 Warenhäuser erhalten werden könnten, sei auch deshalb weiter nicht sicher. Management und Gesamtbetriebsrat hätten sich daher auch darauf verständigt, keine Kommentare zu einzelnen Standorten abzugeben. Dass die Filialen »in der jetzigen Struktur und Anzahl nicht aufrechterhalten werden können«, stehe aber fest. (Reuters/jW)