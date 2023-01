Faeser: Erlaubnis für Schreckschusswaffen

Berlin. Mit Verweis auf die sogenannten Krawalle in der Silvesternacht will Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) eine Verschärfung des Waffenrechts durchsetzen. Nötig sei eine Erlaubnis für den Kauf von Schreckschusswaffen. Diese hätten in der Silvesternacht eine große Rolle gespielt, seien aber »eben nicht ein harmloses Instrument«, sagte die Ministerin am Freitag beim Besuch einer Feuerwache im Berliner Bezirk Neukölln. »Dafür braucht es eine Erlaubnis«, betonte die SPD-Politikerin. Diese Verschärfung halte sie »für ein wichtiges Signal«. Faeser hatte sich bereits vor den Ereignissen zum Jahreswechsel 2022/2023 für eine Verschärfung des Waffenrechts ausgesprochen. (dpa/jW)