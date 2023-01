Lindner empfiehlt

Andreas Gebert/Reuters

Mit großen Würfeln mit der Aufschrift »Tax the rich« (»Die Reichen besteuern«) haben am Freitag Aktive der Umweltschutzorganisation »Robin Wood« in Sichtweite des Stuttgarter Opernhauses protestiert, während dort das »Dreikönigstreffen« der FDP begann. Die Aktion richtete sich laut »Robin Wood« gegen die »Klientelpolitik für Reiche«. In der Oper meldeten sich protestierende Klimaaktivisten von der Empore aus zu Wort. Parteichef Christian Lindner forderte sie auf, sich in der Oper festzukleben – dann könnten sie zumindest sonst niemanden »behindern«. (jW)