Testpflicht für Reisende aus China ab Montag

Berlin. Die verschärften Einreiseregeln für Reisende aus China greifen in Deutschland voraussichtlich ab Montag. Das sagte eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums am Freitag in Berlin. Die kurzfristig geänderte Einreiseverordnung sollte ihren Angaben zufolge noch am Freitag vom Bundeskabinett beschlossen werden. Man erwarte, dass die Verordnung am Montag um null Uhr in Kraft treten werde. Reisende aus China sollen dann vor einem Abflug nach Deutschland mindestens einen negativen Coronaschnelltest vorweisen müssen, der maximal 48 Stunden alt ist. (dpa/jW)