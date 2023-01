Deutsche Exporte leicht geschrumpft

Wiesbaden. Die deutschen Exporte sind im November 2022 leicht geschrumpft. Kalender- und saisonbereinigt sanken die Ausfuhren gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. »Eine stark abgekühlte Konjunktur, insbesondere in den wichtigen Absatzmärkten EU und China, in die zusammen rund 60 Prozent aller deutschen Exportwaren gehen, lässt die Exportumsätze passend zum milden Winter abschmelzen«, erläuterte Volker Treier, Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Vor allem bei Ausfuhren in die USA und nach China gab es im November im Vormonatsvergleich einen Dämpfer. (Reuters/jW)