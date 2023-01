Jeder vierte geht krank zur Arbeit

Hamburg. Jeder vierte Beschäftigte geht häufig krank zur Arbeit. Das zeigt eine am Donnerstag in Hamburg veröffentlichte Umfrage der Techniker Krankenkasse (TK). 23,5 Prozent der Befragten bringen im Fall einer Krankheit häufig oder sehr häufig den vollen Arbeitstag hinter sich, weitere 58 Prozent tun dies manchmal. Oft wird zu Medikamenten gegriffen, um arbeiten zu können. Im Homeoffice ist es noch schlimmer. 46 Prozent der Befragten gaben an, dass es im Homeoffice häufiger vorkomme, dass sie trotz Krankheitsgefühl arbeiten. Zwölf Prozent arbeiten zu Hause sogar häufig, obwohl sie krankgeschrieben sind. Als Gründe wurden »fehlende Vertretung« oder »dringende Termine« genannt. Verhältnismäßig hoch lag der Anteil derer, die krank zur Arbeit gehen, bei Frauen, jüngeren Beschäftigten und solchen mit »Führungsverantwortung«. Ein Institut befragte für die TK im Mai 2022 insgesamt 1.233 Beschäftigte. (dpa/jW)