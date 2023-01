Bayern lässt letzte Straßenblockierer frei

München. Erstmals seit Wochen befanden sich am Donnerstag in Bayern keine Mitglieder der »Letzten Generation« mehr in Präventivgewahrsam. Die verbliebenen seien am Morgen freigekommen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag in München. Nach Angaben des bayerischen Innenministeriums waren seit Anfang Dezember 20 Klimaschutzaktivisten in Bayern nach Protestaktionen in und um München sowie am Flughafen der Landeshauptstadt in längere Präventivgewahrsam genommen worden, einige von ihnen mehrfach. Die Gruppe hatte zuletzt angekündigt, auch im Jahr 2023 in Deutschland weiter Straßen blockieren zu wollen. (dpa/jW)