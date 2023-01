Berlin. Die Bundesregierung hat eine Coronatestpflicht für Einreisen aus China erlassen, wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Donnerstag in Berlin bekanntgab. Er reagierte damit auf eine entsprechende Empfehlung der Europäischen Union angesichts einer Coronawelle in der Volksrepublik. »Für Reisende aus China bedeutet das, dass sie künftig bei Reiseantritt nach Deutschland mindestens einen Antigenschnelltest benötigen und dass es bei der Einreise dann zu Stichproben kommt, um Virusvarianten zu erkennen«, erklärte der Minister. Auch Abwässer von Flugzeugen aus China sollen untersucht werden. (dpa/jW)