Fritz Wengler gestorben

Berlin. Der langjährige jW-Mitarbeiter Fritz Wengler ist tot. Er verstarb am 2. Januar in Berlin. Dies erfuhr die Redaktion am Donnerstag aus seinem persönlichen Umfeld. Wengler, Jahrgang 1934, trat 1959 in die Redaktion der Jungen Welt ein und war von 1965 bis 1973 deren stellvertretender Chefredakteur. Nach seinem Wechsel zur Berliner Zeitung war er dort in dieser Funktion bis Ende 1989 tätig. Wengler entwickelte das Konzept der JW-Grafikedition, in der bis 1985 »volksnah«, also zu erschwinglichen Preisen, fast 200 Arbeiten von 131 auch international bekannten Künstlerinnen und Künstlern in limitierten Auflagen erschienen. Aus seinem reichen Erfahrungsschatz schöpfend, wirkte Wengler ab 2019 bei der neuen jW-Kunstedition als Ideengeber und Kritiker mit. Ein Nachruf folgt. (jW)