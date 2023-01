FDP-Abgeordnete wollen nach Taiwan reisen

Berlin. Eine Delegation der FDP-Bundestagsfraktion soll in der kommenden Woche zu einem Besuch auf die abtrünnige chinesische Insel Taiwan aufbrechen. Das sagte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP in Berlin. Staatschef Xi Jinping habe auf dem jüngsten Parteitag der KP Chinas »erneut klargemacht, dass er bereit ist, diesen Konflikt um die Rolle Taiwans auch mit militärischen Mitteln zu lösen«, behauptete Strack-Zimmermann, die die Delegation leiten soll. Beijing lehnt Besuche ausländischer Abgeordneter auf Taiwan als Einmischung in innere Angelegenheiten ab. (AFP/jW)