Umfrage: Verhältnisse für Mehrheit ungerecht

Berlin. Eine Mehrheit findet die hiesigen Verhältnisse offenbar ungerecht. Nur 36 Prozent der Befragten gab an, dass es eher gerecht zugeht, wie aus einer Befragung von Infratest dimap für den ARD-»Deutschlandtrend« hervorgeht, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Eine Mehrheit von 58 Prozent beurteilt die Lebensbedingungen dagegen als ungerecht. Das sind 13 Prozentpunkte mehr als im September 2021. Menschen mit einem Haushaltsnettoeinkommen von bis zu 1.500 Euro pro Monat empfinden sogar zu 73 Prozent, dass es in der BRD ungerecht zugeht. (dpa/jW)