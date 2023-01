Silvester: Ministerium will Lagebild

Berlin. Zu den gemeldeten Angriffen auf Polizisten und Feuerwehrleute in der Silvesternacht lässt das Bundesinnenministerium ein Lagebild erstellen. Aus einigen größeren Bundesländern seien dafür noch keine Zahlen eingegangen, weshalb dies noch einige Tage in Anspruch nehmen könne, sagte ein Sprecher des Ministeriums am Mittwoch in Berlin. Nach Angaben der Berliner Polizei wurden mit Bezug zu den »Krawallen« in der Silvesternacht 355 Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. 145 Menschen seien vorläufig festgenommen worden, hieß es, alle Verdächtigen seien nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gekommen. (dpa/jW)