Mit rassistischer Stoßrichtung

Jürgen Held/imago Am Tag danach: Überreste von verbrannten Mülltonnen und E-Scootern (Berlin-Neukölln, 1.1.2023)

Zu Silvester galt der Ruf nach einem Feuerwerksverbot in großstädtischen linksliberalen Kreisen noch als willkommene Gelegenheit, sich der eigenen moralischen Überlegenheit über das vermeintlich hemmungslos knallende Prekariat zu versichern. Doch mittlerweile ist dieser an sich schon klassistische Diskurs in eine offen rassistische Migrationsdebatte überführt worden. Politiker von FDP bis AfD sowie die Springer-Presse, die das Abbrennen von Feuerwerk geradezu zum Inbegriff von Freiheit erklärt hatten, versuchen so, von der Forderung nach einem generellen Böllerverbot abzulenken.

Hintergrund sind Auseinandersetzungen zwischen Feiernden und Einsatzkräften, wie es sie in der Silvesternacht in einer Reihe von Städten gegeben hat. Die öffentliche Debatte dreht sich allerdings allein um Berlin-Neukölln. In dem Bezirk, in dem besonders viele Berliner mit Migrationsgeschichte und überdurchschnittlich viele Arme leben, waren an mehreren Stellen brennende Mülltonnen als Barrikaden auf die Straße geschoben worden. Die zum Löschen angerückte Feuerwehr wurde ebenso wie die Polizei von Hunderten Vermummten mit Pyrotechnik attackiert. Auch eine Reihe parkender Autos ging in Flammen auf. Die Polizei meldete 41 verletzte Beamte, die Feuerwehr 15. Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD), der gerne in Shishabars und Barbiersalons »Gewerbekontrollen« mit Hunderten schwerbewaffneten Polizisten durchführen lässt, sah sich an »bürgerkriegsähnliche Zustände« erinnert.

Insgesamt wurden in der Silvesternacht in Berlin 159 Personen festgenommen. Überwiegend Jugendliche und junge Männer, wie die Polizei erklärte. In vielen Fällen hätten »gruppendynamische Prozesse, Alkoholmissbrauch, Sozialisationsdefizite und die Verfügbarkeit pyrotechnischer Gegenstände zu dieser bestürzenden Eskalation« geführt, meinte der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jochen Kopelke, der sich am Dienstag gegenüber dpa für »neue Ansätze in der Integrationspolitik« aussprach. Die Bewohner der betroffenen Stadtteile müssten solche Übergriffe verurteilen und Wege finden, solche Taten in Zukunft zu verhindern, forderte Kopelke. Die Polizei könne dabei beraten, aber die Probleme nicht lösen.

Angesichts solcher Zurückhaltung plädiert der Hamburger CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph de Vries auf Twitter für klare Feindbildzuschreibung: »Wenn wir Krawalle in unseren Großstädten, Verachtung gegenüber dem Staat und Übergriffe gegen Polizisten und Feuerwehrleute wirklich bekämpfen wollen, müssen wir auch über die Rolle von Personen, Phänotypus: westasiatisch, dunklerer Hauttyp, sprechen. Um es korrekt zu sagen.« Letzteres ist eine Anspielung auf eine der jüngsten Empfehlungen innerhalb der Berliner Polizei, anstatt des häufig diskriminierend gebrauchten »südländisch« bei der Beschreibung von Tatverdächtigen den Begriff »westasiatisch« zu verwenden.

Ihrem CDU-Kollegen in Sachen AfD-Diktion nicht nachstehen wollte offenbar die FDP-Bundestagsabgeordnete Katja Adler. Ebenfalls auf Twitter beklagte diese am Dienstag, dass »jeder Gedanke an eine kulturelle Überfremdung schon fast reflexhaft in die rechte, gar radikale Ecke geschoben« werde. Ihren Tweet hat die hessische Liberale, die sich »mehr Patriotismus« für 2023 wünscht, inzwischen als »missverständlich« gelöscht. Wenn Silvesterfeiern immer wieder an denselben Orten eskalierten, gehe es eher um »ungeregelte Migration, gescheiterte Integration und fehlenden Respekt vor dem Staat statt um Feuerwerk«, hatte Unionsfraktionsvize Jens Spahn (CDU) bereits am Montag gegenüber dem Portal T-Online die Linie der Argumentation vorgegeben.

Übergriffe auf Rettungskräfte seien ebensowenig zu rechtfertigen wie Angriffe mit Feuerwerkskörpern auf Menschen oder Wohnungen, betonte Ferat Kocak, der für Die Linke im Berliner Abgeordnetenhaus sitzt, am Dienstag gegenüber jW. Doch anstatt über Klima- und Umweltzerstörung, die Angst von Tieren oder auch von Kriegsflüchtlingen zu sprechen, werde die Debatte um ein Böllerverbot von »wohlbekannten Hetzblättern« und Politikern zur Verbreitung des rassistischen Narrativs vom »gefährlichen Migranten« genutzt, beklagt der selbst in Neukölln lebende Abgeordnete. »Sie zündeln damit ohne jede Grundlage mit rassistischen Ressentiments und ebnen damit den Nährboden für rechten und rassistischen Terror wie in Hanau.« Es gelte demgegenüber vielmehr, einen entschiedenen Kampf gegen die Perspektivlosigkeit vieler Jugendlicher im Bezirk und gegen den systematischen Rassismus, dem diese ständig ausgesetzt sind, zu führen.