Absage aus Berlin

Verständigungsprobleme: Annalena Baerbock und der polnische Außenminister Zbigniew Rau (Warschau, 4.10.2022)

Während Berlin sichtlich darum bemüht ist, zu der Sache nicht mehr als unbedingt nötig zu sagen, will Polen den Reparationsstreit mit der BRD vor die UNO und andere internationale Organisationen bringen. Das sagte der für die Entschädigungsforderung federführende Regierungspolitiker, Vizeaußenminister Arkadiusz Mularczyk, am Dienstag nach dem Erhalt der offiziellen deutschen Antwort auf die polnische Note vom Oktober. In der Antwort bekräftigte die Bundesregierung ein weiteres Mal ihren Standpunkt, dass es keine Grundlage für Reparationsforderungen gebe, weil zunächst 1953 die Volksrepublik Polen auf weitere Reparationen verzichtet habe und die Frage sodann im sogenannten Zwei-plus-vier-Vertrag von 1990 »abschließend erledigt« worden sei. Polen verlangt von der Bundesrepublik umgerechnet 1,3 Billionen Euro in 20 bis 30 jährlichen Raten.

Der polnische Reparationsverzicht von 1953 war seinerzeit eine im Prinzip eher technische Folgeerscheinung der sowjetischen Erklärung gleichen Inhalts gegenüber der DDR, die Moskau nach der innenpolitischen Krise in der DDR vom Sommer 1953 ausgesprochen hatte. Ohne sowjetische Rückendeckung hatte Polen keine Druckmittel in der Hand, um eventuell auf weiteren Forderungen zu bestehen. Denn das Land, das bei den Verhandlungen der Alliierten in Potsdam nicht am Tisch saß, sollte nach der damaligen Regelung mit 15 Prozent der sowjetischen Reparationseinkünfte – zusätzlich zu den Gebietsgewinnen jenseits von Oder und Neiße – abgefunden werden. Die Last dieser Reparationen schulterte allein die SBZ bzw. die DDR.

Polen macht geltend, dass der Verzicht von 1953 Formfehler enthalte, außerdem sei die Volksrepublik damals kein souveräner Staat gewesen. Allerdings ist das ein eher schwacher Einwand, denn diese Sichtweise hat die polnische Regierungspartei PiS nicht gehindert, die im Warschauer Vertrag von 1970 seitens der BRD – und vorher im Görlitzer Vertrag von 1950 von der DDR – gegenüber der Volksrepublik ausgesprochene Garantie der Oder-Neiße-Grenze als rechtsgültig zu betrachten. An den Verhandlungen über den zur »abschließenden Regelung von Fragen der deutschen Wiedervereinigung« zwischen BRD, DDR und den vier »großen« Alliierten abgeschlossenen Zwei-plus-vier-Vertrag nahm Polen wieder nicht teil, und auch die an einem schnellen Abschluss interessierten Westmächte hatten darauf nicht bestanden. Das Abkommen sollte dagegen auf Wunsch des damaligen Außenministers Hans-Dietrich Genscher »anstelle eines Friedensvertrags« gelten – und so das Reparationsproblem, das der deutschen Seite als schwebende Frage sehr wohl bewusst war, elegant umgehen. Am Mittwoch sagte Außenministerin Baerbock in Lissabon, sie habe bei ihrem Besuch in Warschau im Oktober »bereits deutlich gemacht, dass für uns von deutscher Seite rechtlich die Frage geklärt ist«.

Wie Mularczyk sagte, wird sich Warschau mit der ablehnenden Antwort nicht zufriedengeben und seinerseits erneut schriftlich reagieren. Man habe bereits andere Staaten und internationale Organisationen auf das Problem aufmerksam gemacht. Es gehe darum, mit Hilfe von UNO, EU oder UNESCO eine Plattform zu schaffen, auf der das bilaterale Problem internationalisiert werden könne.

Faktisch macht man in Warschau mit dieser Forderung bereits einen Rückzieher. Noch 2018 hatte der damalige polnische Botschafter, Andrzej Przylebski, mit einer Klage vor US-Gerichten gedroht. Davon ist jetzt keine Rede mehr, lediglich davon, über die UNO moralischen Druck auf Berlin auszuüben. In diesem Sinne – es gehe darum, der deutschen Öffentlichkeit das Ausmaß der Kriegszerstörungen bewusst zu machen – äußerte sich auch Przylebskis Nachfolger in Berlin, Dariusz Pawlos, gegenüber dem staatlichen Radio.

In Polen verlangen nach einer kürzlich für das Portal oko.press vorgenommenen Umfrage 66 Prozent der Befragten, dass die BRD Polen Reparationen zahlen solle. Allerdings sind die Jastimmen politisch schattiert: während 98 Prozent der PiS-Wähler dafür sind, gilt dies nur für 40 Prozent der Wähler der liberalen Bürgerplattform und 38 Prozent der Anhänger des Linksbündnisses. Bei der parallel vorgenommenen Befragung in Deutschland hatten sich 75 Prozent der Befragten gegen Reparationszahlungen ausgesprochen.