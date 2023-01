Jammernde Krisengewinner

Michael Gstettenbauer/imago »Nicht nur gesundes Wachstum« (Rewe-Filiale in Neuss)

Jammern gehört zum Handwerk. Darum klagen jetzt auch große Lebensmittelketten über die andauernde Inflation. Lionel Souque, Chef des Rewe-Konzerns, zu dessen Tochterunternehmen der Discounter Penny gehört, befürchtet laut dpa-Mitteilung vom Mittwoch, dass es im Laufe des Jahres zu Gewinnrückgängen kommen könnte. Zwar seien die Umsätze mit Lebensmitteln 2022 deutlich gestiegen. Das sei allerdings »nicht nur gesundes Wachstum, weil es nicht durch ein Mengenwachstum getrieben wird, sondern vor allem durch die Inflation zustande gekommen ist«. Und so bleibe unterm Strich weniger auf der Gewinnseite in der Bilanz hängen, da auch die Kosten für die Warenbeschaffung, das Personal, die Energie und den Transport stiegen.

Das Statistische Bundesamt hatte in seiner letzten Mitteilung zur Entwicklung der Branche Anfang Dezember einen leichten Umsatzrückgang im Einzelhandel mit Lebensmitteln gemeldet. Im Oktober 2022 seien die Umsätze im Vergleich zum Vormonat real um 1,2 Prozent geringer ausgefallen, verglichen mit dem Oktober 2021 um 3,9 Prozent. Im Sommer des vergangenen Jahres hatten die Zahlen noch dramatischer ausgesehen: Damals meldeten die Statistiker einen Umsatzrückgang von 7,7 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Das Bundesamt wertete dies als Reaktion der Verbraucher auf die deutlich gestiegenen Preise.

Branchenvertreter verschweigen angesichts der leichten Umsatzrückgänge gerne, dass der Lebensmitteleinzelhandel in der Coronapandemie zu den großen Krisengewinnern zählte, wie e-commerce-magazin.de Ende Juni unter Berufung auf das wissenschaftliche EHI Retail Institute mitteilte. Vor allem Supermärkte und große Supermärkte konnten ihre Umsätze 2021 steigern. Für die nähere Zukunft erwartete Marco Atzberger aus der Geschäftsleitung des Kölner EHI-Instituts damals allerdings ein verändertes Verbraucherverhalten. Die Verbraucher würden im Handel wegen der hohen Inflation »nun wohl vermehrt die Discounter ansteuern«, erklärte Atzberger. Die großen Vier im bundesdeutschen Lebensmitteleinzelhandel verfügen allerdings entweder über eigene Discountertöchter – bei Rewe ist das Penny, bei Edeka Netto – oder sind ohnehin Discounter wie Aldi und Lidl, wobei letzteres Unternehmen wiederum gute Geschäfte auch mit der SB-Warenhauskette Kaufland macht.

Dass es auch Rewe nicht ganz so schlecht gehen kann wie das Klagen von Vorstandschef Souque nahelegt, zeigt das Vorhaben von Rewe International, in diesem Jahr fast eine Milliarde Euro in die Stärkung europäischer Tochtergesellschaften zu investieren. Allein für Billa, Penny, Bipa und Adeg in Österreich sollen laut Lebensmittelzeitung 460 Millionen Euro ausgegeben werden. Investiert werde auch bei Billa CEE und Penny International in Bulgarien, Tschechien, der Slowakei, Rumänien, Italien, Ungarn sowie bei Iki in Litauen. Rewe International will die Mittel vor allem für die Stärkung des Tierwohls, für Energieeinsparungen und die Modernisierung der Filialnetze einsetzen.

Hierzulande setzt Rewe verstärkt auf den Ausbau des Onlinehandels, wie Souque am Mittwoch gegenüber dpa unterstrich. Zwar würden in diesem Geschäftsbereich trotz hoher Investitionen immer noch rote Zahlen geschrieben, doch seien diese, gemessen an der Gesamtbilanz, bereits deutlich gesunken. Rewe offeriert in vielen Städten einen Lieferservice für online bestellte Waren, außerdem können Kunden in immer mehr Supermärkten online bestellte Produkte abholen. »Vor allem der Abholservice hat sich zuletzt gut entwickelt«, so Souque. Die Kunden nutzten ihn gerne, und Rewe spare »die Hälfte der Kosten, weil wir nicht nach Hause liefern müssen«. Ganz so schlimm scheint es um die Zukunft des Lebensmitteleinzelhandels nicht bestellt zu sein.