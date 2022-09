Rassismusvorwurf: Faeser verteidigt Polizist

Berlin. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat einen Berliner Polizisten in Schutz genommen, dem nach einem Einsatz bei einer syrischen Familie Rassismus vorgeworfen wird. Der Beamte hatte bei dem Einsatz infolge einer nicht bezahlten Geldstrafe wegen Schwarzfahrens gesagt: »Das ist mein Land, und du bist hier Gast.« Sie empfinde das nicht als Rassismus, erklärte Faeser laut RBB 24 am Mittwoch in Berlin. Man müsse es verstehen, wenn Beamte Dinge »auch mal deutlich« ansprechen. Der Berliner Innenstaatssekretär Torsten Akman (SPD) hatte dagegen straf- und disziplinarrechtliche Ermittlungen gegen den Polizisten angekündigt. (jW)