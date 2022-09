Palästinenser aus Abschiebehaft entlassen

Leipzig. Ein staatenloser palästinensischer Flüchtling in Leipzig, dessen Abschiebung nach Jordanien vergangene Woche durch seine Selbstverletzung und Proteste von Flüchtlingsaktivisten verhindert werden konnte, ist am Mittwoch aus der Abschiebehaft entlassen worden. Der 26jährige Mohammad H. meldete sich am Abend selbst mit einem auf Twitter verbreiteten Video von seiner Geburtstagsfeier im Leipzig. Die sächsische Härtefallkommission beschäftige sich nun mit dem Fall des seit sechs Jahren in der BRD lebenden Palästinensers, dessen Abschiebung bis zu einer Entscheidung erst einmal ausgesetzt sei, teilten dessen Unterstützter von Die Linke.SDS Leipzig mit. (jW)