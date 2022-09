Die Linke will mehr Russland-Sanktionen

Berlin. Die Vorsitzenden der Partei Die Linke, Janine Wissler und Martin Schirdewan, haben »Putins Eskalation des russischen Angriffskriegs« durch Teilmobilmachung, »Scheinreferenden« und die Drohung mit Atomwaffen am Mittwoch nachmittag kritisiert. Ihre Solidarität gelte der ukrainischen Bevölkerung und allen Menschen in Russland, die sich »Putins Krieg« verweigern, erklärte Wissler. Es müsse alles dafür getan werden, »den Autokraten von seinem verheerenden Kriegskurs abzubringen«, so Schirdewan, der sich für weitere »Sanktionen gegen den militärisch-industriellen Komplex und die Oligarchen« aussprach. (jW)