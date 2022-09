Polizeischüsse: Weitere Waffe beschlagnahmt

Düsseldorf/Dortmund. Im Fall um einen durch Polizeischüsse getöteten 16jährigen Geflüchteten in Dortmund ist nun auch die Waffe des Einsatzleiters beschlagnahmt worden. Das erklärte Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag vor dem Innenausschuss des Landtags. Ein Zeuge habe ausgesagt, dass auch der Einsatzleiter geschossen habe. Nach Durchsuchungsbeschlüssen seien am 14. September auch die Mobiltelefone aller fünf beschuldigten Beamten beschlagnahmt worden. Laut Justizministerium gebe es die »begründete Annahme«, dass sich die Beteiligten per Whats-App oder SMS ausgetauscht hätten.

Bislang gehen die Ermittler davon aus, dass die sechs Schüsse aus der Maschinenpistole eines Polizisten stammten, der als Sicherungsschütze eingeteilt worden war. Vier Projektile trafen den 16jährigen, der kurz darauf in einer Klinik starb. (dpa/jW)