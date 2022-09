Rückläufige Zahl bei Baugenehmigungen

Wiesbaden. Der Abwärtstrend bei Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutschland hält an. Im Juli bewilligten die Behörden den Neu- und Umbau von 30.653 Wohnungen und damit 2,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. In den ersten sieben Monaten summierte sich die Zahl nach Berechnungen der Wiesbadener Behörde auf 216.425 – ein Minus von 2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Selbst genehmigte Wohnungen werden häufig zunächst nicht gebaut, weil Handwerker und Baufirmen keine Kapazitäten haben. Auch gestiegene Preise für Baustoffe und Bauland bremsen. (dpa/jW)