Progressiv in den Untergang

arifoto UG/dpa-Zentralbild/dpa Lange her: Bodo Ramelow und Sahra Wagenknecht bei einem Landesparteitag in Thüringen (Eisenberg, 5.11.2016)

Eine reichliche Woche nach der Bundestagsrede Sahra Wagenknechts zur Sanktionspolitik hat die von medialen Fanfaren begleitete Kampagne für ihren Ausschluss aus der Fraktion die Debatte in der und um die Partei Die Linke verändert: Es wird offen über die Möglichkeit einer Spaltung gesprochen, und es wirkt so, als seien einige Protagonisten bereits damit beschäftigt, den Boden für die Auseinandersetzung über die Schuldfrage vorzubereiten. Derweil mäandern etwa bei Twitter die Hassausbrüche gegen Wagenknecht in den offenen Blödsinn: Am Freitag wurde dort darüber spekuliert, ob ein in Wagenknechts Youtube-Videoformat eingeblendeter Handy-Screenshot mit kyrillischen Buchstaben ein Beleg dafür sei, dass ihr »Arbeitgeber« in Moskau sitze.

Klar ist, dass die am weitesten rechts stehende Strömung der Linkspartei – insbesondere das Lager, das sich in der »Initiative Solidarische Linke« zusammengefunden hat – den Bruch mit Wagenknecht will. Diese Strömung, zu der die Bundestagsabgeordnete Martina Renner gehört, die bislang als einziges Fraktionsmitglied den offenen Brief der Landtagsabgeordneten Juliane Nagel, Henriette Quade und Katharina König-Preuss unterzeichnet hat, in dem Wagenknechts Ausschluss gefordert wird, ist vollständig in den linksliberalen Diskurs integriert und politisch uneingeschränkt in Richtung der Grünen oder der SPD anschlussfähig. Auch um die ganz persönliche Anschlussfähigkeit muss man sich hier keine Sorgen machen: Die ehemalige Bundestagsabgeordnete Helin Evrim Sommer zum Beispiel, die noch den Aufruf der »Solidarischen Linken« unterzeichnet hatte, ist mittlerweile Mitarbeiterin einer SPD-Bundestagsabgeordneten. Der Spiegel berichtet bereits von weiteren »Abwerbeversuchen«.

Wagenknecht will sich ihrerseits öffentlich allem Anschein nach nicht mehr auf eine Zukunft in der Partei festlegen. Angesprochen darauf sagte sie am Freitag in einem Podcast des Kölner Stadtanzeigers lediglich: »Aktuell bin ich Mitglied der Linken.« Allerdings hat sie die Verbindung zur aktuellen Parteispitze gekappt, als sie Koparteichef Martin Schirdewan am Mittwoch eine »Fehlbesetzung« nannte.

Dass Wagenknecht von dieser Parteiführung nichts mehr erwartet, kann man ihr indes kaum vorwerfen. Offensichtlich ist, dass der neue Parteivorstand das vor dem Bundesparteitag erprobte Spiel fortsetzt: Mit dem Programm und auch mit Äußerungen der Parteispitze nicht zu vereinbarende Wortmeldungen aus dem rechten Flügel etwa zu Waffenlieferungen an Kiew bleiben gänzlich unkommentiert, während Wagenknecht bei jeder Gelegenheit dazu aufgefordert wird, sich an Beschlüsse zu halten.

Auch die aktuelle rechte Kampagne gegen Wagenknecht, die den Bestand der Bundestagsfraktion gefährdet, ließ der Vorstand am vergangenen Wochenende unkommentiert. So muss der Eindruck entstehen, dass eine Mehrheit im Vorstand den offenen Brief begrüßt und deckt. Ins Bild passt, dass man umgekehrt die Zeit fand, in einem Beschluss »Befremden« darüber zu zeigen, dass von »bekannten Mitgliedern« – gemeint sind offensichtlich Wagenknecht und ihr Umfeld – über »die Bildung eines konkurrierenden politischen Projekts« gesprochen werde.

Fraglich ist, ob das hilft, den Bestand der Partei zu sichern. Für ein bisschen Empirie zu den tatsächlichen Mehrheitsverhältnissen haben Nagel, Quade und König-Preuss nämlich unabsichtlich gesorgt: Ihr offener Brief, über den breit berichtet wurde, hatte am Freitag lediglich 2.700 Unterzeichner, eine Gegenpetition von Wagenknecht-Anhängern, über die fast niemand berichtet hat, kam zum gleichen Zeitpunkt auf 10.300. Das scheint zu bestätigen, was Genossinnen und Genossen, die sich entweder dem Wagenknecht-Lager zurechnen oder sich zumindest von dem Block aus Regierungslinken und »Bewegungslinken« im Parteivorstand nicht mehr vertreten sehen, im Gespräch versichern: Die Stimmung bei einem erheblichen Teil der Basis – und bei der verbliebenen und der ehemaligen Wählerschaft sowieso – unterscheide sich drastisch von der im Apparat.

Mit einer gewissen Spannung wird nun die Sitzung der Bundestagsfraktion am Dienstag erwartet. Im Vorfeld erhöht der rechte Parteiflügel weiter den Druck. In einem Brief an die Fraktion, über den am Freitag der Spiegel berichtete, verwahrte sich der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow sowohl gegen die Aussage, dass Deutschland einen Wirtschaftskrieg gegen Russland führe, als auch gegen die Forderung nach »separaten Gesprächen« mit Moskau – so nämlich zerstöre man »unser Ansehen als linke, progressive politische Kraft in den Ländern Mittel- und Osteuropas«. Dass in vielen dieser Länder sozialistische und kommunistische Linke unter Druck stehen, in den Untergrund getrieben werden und in Gefängnissen sitzen – vorneweg in der Ukraine –, muss Ramelow entgangen sein.