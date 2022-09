Euro-Zone: Inflation in Rekordhöhe

Luxemburg. Im August ist die Inflation in der Euro-Zone auf einen Rekordwert gestiegen. Wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte, erhöhten sich die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat um 9,1 Prozent. Seit Einführung des Euro sind die Preise noch nie so stark gestiegen. Im Juli hatte die Teuerung bei 8,9 Prozent gelegen. Angetrieben wurde sie auch im August wieder durch den starken Anstieg der Energiepreise, die sich im Vergleich zum Vorjahr um 38,6 Prozent erhöhten. Bei Lebens- und Genussmitteln legten die Preise im Jahresvergleich um 10,6 Prozent zu. Auch Industriegüter und Dienstleistungen wurden teurer. Die höchsten Inflationsraten verzeichneten Estland (25,2 Prozent), Lettland (21,4 Prozent) und Litauen (21,1 Prozent). (Reuters/dpa/jW)