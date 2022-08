Moskau lehnt Änderungen bei Atomabkommen ab

Phnom Penh. Eine Neuauflage des Atomabkommens mit dem Iran kann es aus Sicht Moskaus nur unter den ursprünglich getroffenen Bedingungen geben. »Dieser Plan sollte ausschließlich in der Fassung erneuert werden, in der er vom UN-Sicherheitsrat genehmigt wurde, ohne irgendwelche Zusätze und Einschränkungen«, erklärte Russlands Außenminister Sergej Lawrow der Agentur Interfax zufolge am Freitag auf einer Pressekonferenz in Phnom Penh. In Wien wird seit Donnerstag wieder über eine Rettung des Atomabkommens verhandelt. (dpa/jW)