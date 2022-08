CPAC: Orban appelliert an rechte Einheit

Dallas. Ungarns Regierungschef Viktor Orban hat bei der »Conservative Political Action Conference« (CPAC) in den USA zu einer internationalen Zusammenarbeit rechter Politiker aufgerufen. »Globalisten können alle zur Hölle fahren«, sagte der nationalkonservative Politiker am Donnerstag (Ortszeit) auf der Konferenz in Dallas im US-Bundesstaat Texas. »Wir müssen die Institutionen in Washington und Brüssel zurückerobern.« Die CPAC mit Tausenden Teilnehmern ist das größte alljährliche Zusammenkommen ultrakonservativer Aktivisten und Politiker in den USA. Auf der Rednerliste steht in diesem Jahr auch der frühere US-Präsident Donald Trump. (AFP/jW)