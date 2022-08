EU: Sanktionen gegen Janukowitsch verhängt

Brüssel. Die EU-Mitgliedstaaten haben den ehemaligen Staatschef der Ukraine, Wiktor Janukowitsch, und dessen Sohn Oleksandr mit Sanktionen belegt. Der Europäische Rat erklärte am Donnerstag zur Begründung, der 72jährige Janukowitsch spiele immer noch eine »Rolle dabei, die territoriale Integrität, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine sowie die Stabilität und Sicherheit des Staats zu untergraben oder zu bedrohen«, meldete AFP am Abend. Mit derselben Begründung verhängten die EU-Länder Sanktionen auch gegen den 49jährigen Sohn des ehemaligen Staatschefs. Oleksandr Janukowitsch werfen sie überdies »Transaktionen mit den Separatistengruppen in der ukrainischen Donbass-Region« vor. (AFP/jW)