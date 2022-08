Jetzt noch mächtiger

Der Österreicher Max Hollein ist am renommierten New Yorker Metropolitan Museum künftig noch mächtiger. Zusätzlich zum Amt des Direktors werde Hollein ab Juli 2023 auch noch den Posten des Geschäftsführers übernehmen, teilte das Museum am Central Park in Manhattan am Mittwoch mit. Der Betriebswirt und frühere Wirtschaftsjournalist war 2018 zum Direktor des Metropolitan Museums ernannt worden. Zuvor hatte der 1969 in Wien geborene Hollein unter anderem die Fine Arts Museums in San Francisco sowie in Frankfurt am Main die Schirn-Kunsthalle, das Städel-Museum und das Liebieghaus geleitet. (dpa/jW)