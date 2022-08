Gedenken an Genozid

Ismael Adnan/dpa Gedenken an den Völkermord des IS an den Jesiden im irakischen Sindschar (2.8.2022)

In der Nacht auf den 3. August 2014 griff der sogenannte Islamische Staat (IS) die Volksgruppe der Jesiden in Sindschar (kurdisch: Sengal) an. Im Gedenken an die Todesopfer des Genozids stand am Mittwoch um 10 Uhr Ortszeit das öffentliche Leben in der nordirakischen Region für drei Minuten still. Geschäfte ließen die Rolläden herunter, an vielen zentralen Punkten versammelten sich Menschen, wie die kurdische Nachrichtenagentur ANF berichtete. Mitglieder der Volksverteidigungskräfte YPG und YPJ und der jesidischen Sicherheitskräfte standen Spalier an den Straßen der Region. Auch im Lalish-Tempel (Bild) wurde der zahlreichen Toten gedacht. Dem Angriff fielen verschiedenen Quellen zufolge 5.000 bis 10.000 Menschen zum Opfer. Bislang konnten in der Region 81 Massengräber lokalisiert werden. Etwa 7.000 Frauen wurden in die Sklaverei verschleppt; einige von ihnen befinden sich bis heute in der Gewalt von IS-Anhängern in anderen Ländern. Etwa 2.800 Menschen gelten immer noch als vermisst. (jW)