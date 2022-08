Lützerath: Aktivisten in Langzeitgewahrsam

Aachen. Nach der Störung von Baggerarbeiten in Lützerath an der Abbruchkante des Braunkohletagebaus Garzweiler sind acht Klimaaktivisten in Langzeitgewahrsam genommen worden. Insgesamt wurden gegen 17 Demonstrierende Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz gestellt, wie die Polizei in Aachen am Donnerstag mitteilte. Einer wurde dem Jugendamt übergeben – acht wurden entlassen, nachdem sie Angaben zu ihrer Identität gemacht hatten. Am Mittwoch hatten insgesamt 30 Aktivisten versucht, die Baggerarbeiten zu stören. (AFP/jW)