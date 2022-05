Zahl offener Stellen auf Rekordhoch

Nürnberg. Die Zahl offener Stellen hat in der Bundesrepublik im ersten Quartal 2022 einen Rekordwert erreicht. Wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Donnerstag mitteilte, stieg die Anzahl der offenen Stellen im Vergleich zum vierten Quartal 2021 um 51.000 bzw. drei Prozent auf nun 1,74 Millionen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum beträgt der Anstieg sogar 54 Prozent. Es handelt sich dabei um den höchsten Wert seit 32 Jahren. Kapitalvertreter lehnen eine umlagefinanzierte Ausbildungsplatzgarantie für Jugendliche, die keine Lehrstelle in einem Betrieb finden, ab. »Arbeitgeberpräsident« Rainer Dulger sagte am Donnerstag gegenüber dpa, anstelle der von Gewerkschaften geforderten Garantie brauche es »angesichts der neuen Lage« »realistische und flexible Antworten, die die Wirtschaft stärken und nicht weiter gängeln«. (dpa/AFP/jW)