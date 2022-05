Hafen Europas

Lettland drittgrößte Stadt Liepaja wird im Jahr 2027 Europäische Kulturhauptstadt. Das frühere Libau wurde am Dienstag nach Angaben des Kulturministeriums in Riga von einer internationalen Jury ausgewählt. »Der Status als Kulturhauptstadt Europas ist eine große Ehre, Herausforderung und Möglichkeit«, betonte Kulturminister Nauris Puntulis. Liepaja liegt an der Ostseeküste und zählt knapp 70.000 Einwohner. Die Hafenstadt im Westen des baltischen EU-Landes wird sich den Titel mit einer Stadt in Portugal teilen. Mit welcher, ist noch offen. (dpa/jW)