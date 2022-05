Ahmad Pathoni/dpa Nur Lust auf Diskussionen, die etwas bringen: Mitglieder des Documenta-Kuratorenkollektivs Ruangrupa (2020)

Nach der Aussetzung einer Gesprächsreihe der Documenta über Kunstfreiheit, Antisemitismus und Rassismus haben sich die Macher geäußert. In einem offenen Brief, der in der Berliner Zeitung (Mittwoch) veröffentlicht wurde, betonen das indonesische Kuratorenkollektiv Ruangrupa, das künstlerische Team der Documenta fifteen und einige der Kuratorinnen und Kuratoren der gescheiterten Gesprächsreihe: »Im Rahmen der Documenta fifteen wurden zu keinem Zeitpunkt antisemitische Äußerungen gemacht«. Weiter heißt es: »Wir treten diesen Anschuldigungen entschieden entgegen und kritisieren den Versuch, Künstlerinnen und Künstler zu delegitimieren und sie auf Basis ihrer Herkunft und ihrer vermuteten politischen Einstellungen präventiv zu zensieren«. Hintergrund sind die Vorwürfe eines Bündnisses, bei der 15. Ausgabe der Ausstellung seien auch Organisationen eingebunden, die den kulturellen Boykott Israels unterstützten oder antisemitisch seien.

Die Absage der geplanten Gesprächsreihe sei nötig gewesen, da eine produktive Diskussion angesichts der Vorverurteilungen unmöglich sei. Teilnehmer hätten abgesagt oder ihre Absage erwogen. Die Veranstaltungen seien »der ehrbare, jedoch vergebliche Versuch, eine richtige Antwort auf eine falsche Frage zu formulieren«. »Das vorläufige Scheitern des Forums ist somit auch ein Scheitern des deutschen Diskurses zu Antisemitismus und Rassismus«. (dpa/jW)