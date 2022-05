Israel beginnt großes Militärmanöver

Tel Aviv. Israels Militär hat eine der größten Truppenübungen der letzten Jahrzehnte begonnen. Das fast einen Monat lange Manöver namens »Feuerwagen« solle die Armee für »intensive Gefechte mit verschiedenen Waffensystemen und in verschiedenen Kampfarenen in der Luft, zur See, an Land und im Cyberbereich« vorbereiten, teilte das Militär am Dienstag mit. Das seit längerem geplante Training solle die Bereitschaft verbessern und prüfen, inwieweit die Armee zu intensiven und langen Kämpfen in der Lage sei. Es sollen Soldaten und Reservisten aller Einheiten beteiligt sein, wie ein Armeesprecher erklärte. (dpa/jW)