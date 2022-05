Aktivistin »Ella« auf freiem Fuß

Gießen. Die als »Ella« bekanntgewordene Umweltaktivistin ist am Montag überraschend aus der Haft entlassen worden. Die Frau habe ihre Identität preisgegeben und sei daher freigekommen, berichtete der Frankfurter Radiosender FFH unter Berufung auf Staatsanwalt Rouven Spieler am selben Tag. Seitens der Behörden war »Ella« als »UWP 1« (unbekannte weibliche Person) geführt worden. Das Landgericht Gießen hatte die Aktivistin Anfang April in einem Berufungsprozess zu einem Jahr und neun Monaten Haft verurteilt. (jW)